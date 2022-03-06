İHH'lı kadınlar, Suriye'ye insani yardım malzemesi götürdü - Son Dakika

Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği'nin üyesi 10 kadın, içerisinde insani yardım malzemelerinin bulunduğu araçla Suriye'ye uğurlandı.

Sivas İHH Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, dernek binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Suriye'ye kardeşlik ve sevgi götürdüklerini söyledi.

Suriye'nin Azez bölgesindeki aileler ile çadır kentlerde 2 gün kalacaklarını ifade eden Kılıç, "500 paketten oluşan, içerisinde 0-12 yaş arası kız ve erkek çocuklar için el örmesi kazak, pantolon, hırka, kaşkol, şapka, eldiven ve çoraplar ile büyükler için bir torba çorap, pantolon ve değişik kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız." diye konuştu.

Kılıç, kıyafet dağıtımının yanı sıra 90 bin lira nakdi yardım yapacaklarını, çadır kentte yaşayan ailelere yemek ve meyve ikramında bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Duanın ardından kadınların da yer aldığı araç, Suriye'ye doğru hareket etti.