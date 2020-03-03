İHH, Libya'daki 5 bin aileye insani yardım malzemesi ulaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH, Libya'daki 5 bin aileye insani yardım malzemesi ulaştırdı - Son Dakika

İHH, Libya'daki 5 bin aileye insani yardım malzemesi ulaştırdı

6 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2011'den bu yana istikrarın sağlanamadığı Libya'da iç göçe maruz kalan 5 bin 400 mağdura insani yardım malzemesi dağıttı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2011'den bu yana istikrarın sağlanamadığı Libya'da iç göçe maruz kalan 5 bin 400 mağdura insani yardım malzemesi dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Libyalı mazlumlara destek verilmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda, Trablus'tan Misurata'ya göç etmek zorunda kalan 5 bin 400 Libyalıya insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Libya Kızılayı ile ortaklaşa yürütülen çalışmada mağdur ailelere, pirinç, mercimek, şehriye, şeker, sıvı yağ, zeytinyağı, salça, nohut, makarna ile deterjan, şampuan, diş macunu, diş fırçası, havlu, sabun, lif ve bulaşık süngeri gibi malzemeler dağıtıldı.

Mağdurlara ayrıca tekerlekli sandalye ve bebek bezi yardımında da bulunuldu.

Dağıtımlara Türkiye'nin Misurata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler ve konsolosluk yetkilileri katıldı.

İHH ayrıca yakın zamanda başkent Trablus'ta da insani yardım malzemesi dağıtımında bulunacak.

İHH, Libya'daki 5 bin aileye insani yardım malzemesi ulaştırdı

İnsani Yardım Vakfı, Trablus, Libya, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:37 Kaynak: AA
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