İHH, mağaralara sığınan ailelere yardım ulaştırdı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlenen saldırılardan kaçarak mağaralara sığınan sivillere yardım ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, İdlib ilinin güney ve doğu kırsalındaki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılardan kaçarak şehrin kuzeyindeki mağaralara sığınan 11 aileye acil yardım paketi ulaştırdı.

Ailelerin bir aylık gıda ihtiyaçlarının karşılandığı yardım paketlerinde pirinç, tuz, bulgur, yağ, şeker, salça, fasulye, makarna, bisküvi ve su yer alıyor.

İHH ekipleri, mağarada barınan çocuklara da çeşitli hediyeler vererek onları sevindirdi.

Yardım için

İdlib'den göç etmek zorunda kalan sivillere destek olmak isteyen bağışçılar, "SURIYE" yazıp 3072'ye SMS göndererek, 5 lira yardımda bulunabiliyor.

Daha fazla miktarda katkı yapmak isteyenler ise İHH'nin internet sitesi ve banka hesapları yoluyla yine "SURIYE" koduyla bağışta bulunarak savaş mağduru ailelere destek verebiliyor.