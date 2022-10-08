İHH, Mali'de 400 katarakt hastasını ameliyat ettirdi - Son Dakika
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İHH, Mali'de 400 katarakt hastasını ameliyat ettirdi

08.10.2022 10:44

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Batı Afrika ülkesi Mali'de 400 katarakt hastasını ameliyat ettirdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Batı Afrika ülkesi Mali'de 400 katarakt hastasını ameliyat ettirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, göz merceğinin saydamlığını yitirmesi sonucu oluşan katarakt, yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma ve göz travmaları gibi sebeplerle görülüyor.

Katarakt, 15 dakikalık ameliyatla tedavi edilebilen bir hastalık olmasına rağmen, maddi imkansızlıklar ve teknik yetersizlikler nedeniyle milyonlarca insan hayatlarına göremeden devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı da 2007'de Afrika'da başladığı ve daha sonra dünyanın farklı coğrafyalarında yürüttüğü "Katarakt Ameliyatları Projesi" kapsamında bugüne kadar 168 bin 53 katarakt ameliyatı gerçekleştirdi. Öte yandan vakıf, 2007'den bu yana 879 bin saha taraması, 455 bine yakın da muayene yaptı.

Son olarak, Batı Afrika ülkesi Mali'de katarakt ameliyatları yapıldı. Ameliyatlarla Sikasso, Kıyan, Ouelessebougou, Dioila ve Mopti bölgelerinde 400 katarakt hastası yeniden görmeye başladı. Bu operasyonlarla Mali'de bugüne kadar 12 bin 200 katarakt hastası ameliyat edilmiş oldu.

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Kaynak: AA

Ameliyat, Afrika, İHH, Güncel, Son Dakika

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