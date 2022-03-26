İHH, Nepal'de İslam Kültür Merkezi açtı - Son Dakika
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İHH, Nepal'de İslam Kültür Merkezi açtı

26.03.2022 16:39
İHH, Nepal'de İslam Kültür Merkezi açtı

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Nepal'in başkenti Katmandu'da inşa edilen İslam Kültür Merkezinin açılışı yapıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Nepal'in başkenti Katmandu'da inşa edilen İslam Kültür Merkezinin açılışı yapıldı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, merkez, Nepalli Müslümanların ihtiyaçlarına cevap vermesi amacıyla Vakfın İstanbul Kadın Kollarınca inşa ettirildi.

Merkezin açılışı, Nepal Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nanda Bahadur Pun, İHH Genel Başkan Yardımcısı Said Demir, İHH İstanbul Kadın Kolları Başkanı Fatma Türk, bağışçılar ve bölge halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

Merkezde, dini ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra mesleki ve sosyal programlar düzenlenecek.

Mescit, kafeterya, mutfak, abdesthane, sergi ve bekleme salonları, ofis, oturma odaları ve depo gibi alanları içeren 5 katlı merkezde, Müslümanların kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitimler verilmesi ve özellikle ihtiyaç sahiplerinin mesleki gelişimine yönelik projelerin uygulanması planlanıyor.

Maddi imkanı bulunmayanların düğünlerinin de ücretsiz yapılacağı merkezde, toplantı, seminer ve sempozyum gibi programlar da düzenlenecek.

İslam Kültür Merkezinde, Nepalli Müslümanların okuma ve araştırma ihtiyaçlarını giderecek büyük bir kütüphane de hizmete alındı.

İHH, Nepal'de İslam Kültür Merkezi açtı
İHH, Nepal'de İslam Kültür Merkezi açtı
İHH, Nepal'de İslam Kültür Merkezi açtı
İHH, Nepal'de İslam Kültür Merkezi açtı

YORUMLAR
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Katmandu, İslam, Nepal, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH, Nepal'de İslam Kültür Merkezi açtı - Son Dakika


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