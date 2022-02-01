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İHH Nijer'de 9 camiyi ibadete açtı - Son Dakika

İHH Nijer'de 9 camiyi ibadete açtı

01.02.2022 15:36
İHH Nijer'de 9 camiyi ibadete açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Nijer'in çeşitli bölgelerinde 9 camiyi ibadete açtı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Nijer'in çeşitli bölgelerinde 9 camiyi ibadete açtı.

Vakıftan yapılan açıklamada, İHH'nin dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetlerle mazlumlara ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ettiği belirtildi.

Yardım çalışmalarının yanı sıra farklı ülkelerde kalıcı eserler de inşa eden vakfın, Batı Afrika ülkesi Nijer'de 9 camiyi ibadete açtığı ifade edilen açıklamada, "Camilerin iç tefrişatı için halı, ses sistemi, kitaplık ve Kur'an-ı Kerim temin edildi. İnşa edilen camilerin tamamında solar enerji sistemi kuruldu. Cami imamlarının 2 yıllık maaşlarının buradan sağlanacak gelirle ödenmesi hedefleniyor." denildi.

Açıklamada, köylerde yaşayan binlerce Müslüman'ın istifade edeceği kaydedilen camiler şöyle sıralandı:

"Fadime Yakup Çelik Camii - Filingue şehri Foye-Fondou köyü, Ahmed Kuddusi Hz. Fatıma Camii - Tillaberi şehri Tinzao köyü, Rızai Apaydın Camii - Idrissa Hamadou Koira köyü, Ahmet Apaydın Camii -Kokayna Koira Zino köyü, Arzu Erel Camii - Kokoirey Zarma köyü, Rana Eymen Camii - Tamara Kanta köyü, Fatih Sultan Mehmet Han Camii - Nai Chilmi köyü, Sıla Mescidi - Soundo köyü, Çankırı Meryem Yanpal Camii - Dosso şehri Garin Guirwa köyü."

İHH Nijer'de 9 camiyi ibadete açtı
İHH Nijer'de 9 camiyi ibadete açtı
İHH Nijer'de 9 camiyi ibadete açtı
İHH Nijer'de 9 camiyi ibadete açtı

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Batı Afrika, Nijer, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH Nijer'de 9 camiyi ibadete açtı - Son Dakika


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