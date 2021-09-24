İHH'nin 10 bininci su kuyusu Mali'de açıldı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 10 bininci su kuyusunu Mali'de açtı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH'nin, ihtiyaç bölgelerinde açtığı su kuyuları, halkın temiz ve içilebilir su ihtiyacını sağlamakla birlikte hayvancılık ve küçük tarımsal faaliyetlerde de kullanılarak bölge insanları için geçim kaynağı oluyor.

İHH, bu yıl da Afrika ve Asya ülkelerinde su kuyuları açarak yüz binlerce insana umut oldu. Mali'nin Segou şehri Cemenibugu Köyü'nde açtığı Taluğ Ailesi Su Kuyusu ile İHH'nin 2000 yılından bu yana 41 ülke ve bölgede açtığı su kuyusu sayısı 10 bine ulaştı.

Su kuyularından günde 4 milyon 478 bin 400 kişi yararlanıyor. Açılan standart su kuyularının yanında İHH'nın 104 derin su kuyusu da çeşitli ülkelerde hizmete girdi. Derin su kuyularının her biri yaklaşık 5 ila 10 bin kişinin ihtiyacını karşılıyor.