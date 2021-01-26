İHH'nın Azez'de yetimler için inşa ettiği 154 briket ev ailelere teslim edildi - Son Dakika

İHH'nın Azez'de yetimler için inşa ettiği 154 briket ev ailelere teslim edildi

26.01.2021 11:07
İHH'nın Azez'de yetimler için inşa ettiği 154 briket ev ailelere teslim edildi, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de yetimler için inşa ettiği 154 briket evi ailelere teslim etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de yetimler için inşa ettiği 154 briket evi ailelere teslim etti.

İHH, Irak Türkmenleri Adalet ve Yardımlaşma Derneği (ITYAD) ve Ergül Mobilya'nın desteği ile Kilis'in karşısındaki Azez'in Kefra ve Tilalin beldelerinde yetim aileler için inşa edilen bahçeli 154 briket evin teslimi için tören düzenlendi.

Dualar ve kurdele kesimleriyle başlayan törene, İHH mütevelli heyeti üyeleri, hayırseverler ve bölgedeki Suriyeli temsilciler katıldı.

Tören sonrası, Azez'in doğusunda yer alan İhtimlat bölgesinde, hayatını kaybeden İHH gönüllüleri Ahmet Sarı Kurt Camii ve Zafer Ersoy adına inşa edilecek İmam Hatip Okulunun temeli atıldı.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Oruç, buradaki konuşmasında, geçen yıl bu zamanlar tüm Suriye'de briket ev çalışması başlatıldığını hatırlattı.

Çalışmaların güzel şekilde ilerlediğini aktaran Oruç, "Bugüne kadar 12 bin ev tamamlandı. 7 bin civarında evin ise inşaatı devam ediyor. Bugün şehit aileleri için yaptığımız, biraz daha geniş olan, bahçeleri olan, mahalle şeklinde yaptığımız 154 evin teslimatını gerçekleştirdik. Bu evler şehitlerin bize emaneti olan çocuklar için çok güzel ortamda yaşamalarına, eğitim görmelerine vesile olacaklar." dedi.

Bu kış bitmeden söz verdikleri 20 bin evi tamamlayacaklarını vurgulayan Oruç, bağış yapan hayırseverlere teşekkür etti.

Suriye, Kilis, Oruç, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'nın Azez'de yetimler için inşa ettiği 154 briket ev ailelere teslim edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu Son günlerin popüler uygulaması Signal, WhatsApp'ta görmeye alıştığımız özellikleri getiriyor Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı         
10:53
Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci'den, Feyza Aktan'a şoke eden suçlama: Sızdın kaldın ev yandı Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci'den, Feyza Aktan'a şoke eden suçlama: Sızdın kaldın ev yandı         
10:46
Kasadaki paraları çalan hırsız, bahşiş kutusuna dokunmadı Kasadaki paraları çalan hırsız, bahşiş kutusuna dokunmadı         
10:37
2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu 2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu         
10:21
12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı         
09:48
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı         
09:14
Henüz 18 bile değiller! Kız arkadaşını dövüp, utanmadan kayda aldırdı Henüz 18 bile değiller! Kız arkadaşını dövüp, utanmadan kayda aldırdı         
08:45
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış         
07:34
Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti         
00:30
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız         
20:59
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 11:16:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İHH'nın Azez'de yetimler için inşa ettiği 154 briket ev ailelere teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei