İHH'nın Barış Pınarı bölgesine insani yardım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, terörden temizlenen Rasulayn'da 175 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı, 150 aileye de kışlık ve nakdi yardımda bulundu.

Şanlıurfa Barış Pınarı Bölgesi Koordinatörü Behçet Atila, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rasulayn ilçesine bağlı Um Hayır, Ayn İhsan ve Şeyh Şebil köylerindeki okullarda 175 öğrenciye kırtasiye malzemeleri dağıttıklarını söyledi.

İHH sponsorluğunda olan 50 aileye nakdi yardım verildiğini belirten Atila," Eğitime desteğimiz sürüyor. Aynı zamanda 100 aileye kış yardımı yaptık. Battaniye, gıda, hijyen paketi ve ayakkabı dağıttık." dedi.

Atila, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere kışlık yardımlara devam edeceklerini belirtti.

İHH, Suriye'deki savaşın başından bu yana İdlib ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki muhtaçlara yardımları devam ediyor.