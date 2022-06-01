İHH'nın fizik tedavi merkeziyle Suriye'deki savaş mağdurları geleceğe adım atıyor - Son Dakika
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İHH'nın fizik tedavi merkeziyle Suriye'deki savaş mağdurları geleceğe adım atıyor

01.06.2022 12:16
İHH'nın fizik tedavi merkeziyle Suriye'deki savaş mağdurları geleceğe adım atıyor

İHH İnsani Yardım Vakfınca Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki Sarmada ilçesinde hizmete sunulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde geçirdiği kaza, maruz kaldığı saldırı veya sinir sistemi bozukluğuna bağlı ortaya çıkan nörolojik hastalığı bulunan sivillere uzmanlarca destek veriliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfınca Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki Sarmada ilçesinde hizmete sunulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde geçirdiği kaza, maruz kaldığı saldırı veya sinir sistemi bozukluğuna bağlı ortaya çıkan nörolojik hastalığı bulunan sivillere uzmanlarca destek veriliyor.

Kadın, erkek ve çocuklar için 3 farklı bölümün bulunduğu merkezden her ay yaklaşık olarak 90 kişi faydalanıyor.

Fizik-Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin Müdürü Dr. Ataa Hatip, AA muhabirine, 2020'de açılan merkezde her yaş grubuna hizmet verildiğini söyledi.

Ataa, merkezin verdiği hizmetlerin kapsamına giren her hastanın kabul edildiğini belirterek, "Bunların geneli sinirsel rahatsızlıklar nedeniyle merkezimize başvuruyor. Uzman kadromuzla düzenli bir tedavi programı uyguluyoruz. Bunun dışında tekerlekli sandalye, baston ve hasta bezi gibi ihtiyaçlarını da teslim ediyoruz." dedi

Yaşadığı bölgeye yapılan saldırı sonucu sağ omzuna şarapnel isabet eden 30 yaşındaki Muaz Abdulhadi, "Bu merkeze iki ay önce başvurdum. Omzuma şarapnel saplandığı için kemiğim parçalanmıştı. Bu nedenle sağ tarafım felçliydi. Şu anda tedavi görüyorum. Çok şükür süreç iyi ilerliyor." ifadesini kullandı.

İdlib'teki Hayat Üniversitesinin Tıp Bölümü'nde 3. Sınıf öğrencisi olan Muhammed el Safani de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde staj yaptığını anlatarak, "Okulda gördüğümüz teorik eğitimi burada pratiğe dökme imkanı elde ediyoruz. En sık gördüğümüz vakalar arasında omurilik rahatsızlıkları ve yarı felç durumunda olan hastalar bulunuyor." dedi.

Haftanın 6 günü aktif olan merkezde, 6 uzman personel ve 52 stajyer görev alıyor.

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Kaynak: AA

Rehabilitasyon, Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH'nın fizik tedavi merkeziyle Suriye'deki savaş mağdurları geleceğe adım atıyor - Son Dakika


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