İHH'nın görmeyen anneleri ameliyat ettirme projesine destek - Son Dakika

Kırşehir İnsani Yardım Vakfı (İHH) Hanım Komisyonu koordinatörlüğünde başlatılan kampanya sayesinde, Afrika ülkelerinde göremeyen anneler katarakt ameliyatı edilecek.

Kırşehir İHH Hanım Komisyonu Sekreteri Şeyma Kocaağa, AA muhabirine, komisyon üyeleriyle birlikte Anneler Günü kapsamında başlattıkları kampanya ile katarakt bulunan annelerin ameliyat edilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Projeye yoğun destek verildiğini aktaran Kocaağa, şunları kaydetti:

"Özellikle Afrika başta olmak üzere dünya genelinde katarakt olan annelere ulaşarak, onların tekrar görmesi için Kırşehir'de başlattığımız kampanya, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığımız paylaşımların ardından çığ gibi büyüdü. 2 gün önce başlayan kampanyamızda şu an itibariyle ameliyat ettireceğimiz anne sayısı 50'yi geçti. Ameliyatların ardından gözlerini yeniden açacak annelerin, isimleri ve hangi ülkeden oldukları ameliyat sonrası fotoğrafları, bağış sahiplerine ulaştırılacak."

Kampanyaya destek veren ilkokul öğrencisi Yusuf Uçar, harçlıklarından biriktirdiği parayı getirdiğini ve gözleri görmeyen anneler için yardım yaptığını söyledi.

Lise öğrencileri Rumeysa Altaş ve Selman Cerit de katarakt olan annelerin tekrar görebilmeleri için kampanyaya destek verdiğini ifade etti.