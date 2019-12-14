İHH'nin İdlib'deki kamplarını ziyaret eden iş insanları bir araya geldi - Son Dakika
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İHH'nin İdlib'deki kamplarını ziyaret eden iş insanları bir araya geldi

7 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye'nin İdlib bölgesine kurduğu kampları ziyaret eden Türk iş insanları bir araya geldi.

İHH'nin İdlib'deki kamplarını ziyaret eden iş insanları bir araya geldi, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye'nin İdlib bölgesine kurduğu kampları ziyaret eden Türk iş insanları bir araya geldi.

Suriye'nin İdlib bölgesindeki kampları ziyaret eden iş insanları,

Anadoluhisarı Sabancı Öğretmenevi'nde düzenlenen programdaki buluşmaya iş insanların yanı sıra İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay ve İHH Beykoz Şube Gönüllüsü Fahri Kuş da katıldı.

Programda konuşan Yıldırım, İdlib bölgesindeki kamplarda 150 bin civarında kişinin yaşadığını belirterek, bölgedeki duruma ilişkin bilgi verdi.

İmkanların insanlığın geleceğine harcanması durumunda yeryüzünde daha güzel işler yapılabileceğine işaret eden Yıldırım, yetimlerin saçını okşamanın evrensel bir dil olduğunu belirtti.

"Dünyada en fazla zulüm gören topluluk Doğu Türkistan'dır"

Konuşmasında Doğu Türkistan'da yaşananlara da değinen Yıldırım, "Dünyada en fazla zulüm gören topluluk Doğu Türkistan'dır. Şu anda Doğu Türkistan kadar şiddetli zulüm gören yoktur. Arakan'daki zulmü erkekler ağlayarak anlatıyor. Doğu Türkistan'da ise ağlama hakkı bile vermiyorlar." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye genelinde "sessiz çığlık' adıyla Doğu Türkistan yürüyüşü yapacaklarını aktararak, sözlerini tamamladı.

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:35 Kaynak: AA
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