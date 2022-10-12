İHH'nın "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi bu eğitim ve öğretim yılında da devam edecek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2013'ten itibaren Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim-Bir-Sen ile koordineli yürüttüğü "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesini devam ettirecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, lise ve özel okullardaki öğrencilerin katılabileceği "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında öğrenciler, harçlıklarından biriktirdiği 250 lira ile yetim bir çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasına destek veriyor.

Bugüne kadar bir milyona aşkın öğrenciye destek sağlanan proje, yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla yeniden uygulanmaya başlandı.

"İyilikte Yarışan Sınıflar" projesine katılan sınıfların bir veya birden fazla yetimi desteklemeye karar verdikten sonra en az bir yıl boyunca her ay düzenli olarak 250 lira toplamaları gerekiyor. Sınıflar adına eşleştirilen yetimlerin ülkesi, adı, yaşı ve fotoğrafını içeren "Yetim Özet Bilgi Formu" da posta veya e-posta ile her sınıfa gönderiliyor.

Diyarbakır'da iki okulun öğrencilerinden projeye destek

Projenin uygulandığı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Piri Reis Ortaokulu öğrencilerinin, 2018-2021 yılları arasında Yemen, Sudan, Suriye, Hindistan, Sri Lanka, Eritre ve Türkiye'de 7 yetim için yaptığı sponsorluk, bu yıl da devam edecek. Öğrenciler, İHH ile okulları arasında imzalanan protokol çerçevesinde eğitim-öğretim döneminde yetimlere destek olacak.

Ayrıca, Ergani ilçesine bağlı Gözekaya Köyü'ndeki Gözekaya İmam Hatip Ortaokulu da bu yıl ilk kez projeye destek verecek.

Projeye destek olmak isteyen sınıflar, okul idaresinin bilgisi dahilinde öğretmenleri aracılığıyla yetim sponsoru olmak için başvuruda bulunabiliyor.

Yetim Sponsorluk Formu elden teslim edilebildiği gibi, https://www .ihh.org.tr/ bagis/yetim sayfası üzerinden de doldurulabiliyor.