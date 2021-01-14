İHH 14 bin kişinin kataraktan kararan dünyasını aydınlattı

İHH İnsani Yardım Vakfının, "Bir Göz Bir Dünya Görür" sloganıyla sürdürdüğü "Katarakt Ameliyatları Projesi" kapsamında geçen yıl farklı ülkelerde 14 bin 55 kişiye katarakt ameliyatı yapıldı.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de genellikle yaşlılarda ortaya çıkan ve tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı dünya genelinde yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor.

Teknik ve maddi imkansızlıklar nedeniyle milyonlarca insan ameliyat olamadığı için görme yeteneğini kaybediyor ve yaşamını başkalarına bağımlı bir şekilde sürdürüyor. "Siz görürseniz onlar da görecek" sloganıyla İHH İnsani Yardım Vakfının 2007'de Afrika'da başlattığı Katarakt Ameliyatları Projesi, 2017'de 100 bin hedefine ulaşmıştı. Proje, Sudan, Gana, Togo, Benin, Nijerya, Mali, Çad, Uganda, Tanzanya, Sierra Leone, Nijer, Etiyopya, Mozambik ve Somali'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkede uygulanmıştı.

2007'den bu yana 141 bin 780 ameliyat yapıldıDaha sonra Afrika'nın dışında dünyaya açılan projeyle İHH, 2020'de toplamda 14 bin 55 ameliyat gerçekleştirdi. Ameliyatlar, Mali, Uganda, Güney Afrika, Çad, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka'da yapıldı.

Ameliyatlarla birlikte binlerce kişi yeniden ışığa kavuştu. Katarakt projesi, aynı zamanda bölgedeki doktor ve sağlık çalışanları için de bir eğitim programı oldu.

Ameliyatlar, 500 lira gibi cüzi bir rakam karşılığında yapılırken, 2007'den bu yana 19 ülkede gerçekleştirdiği ameliyat sayısı 141 bin 780'e, saha taraması ise 763 bin 342'ye ulaştı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl da bağış gelmesi durumunda 20 bin ameliyat gerçekleştirmeyi hedefliyor.