İHH'nın Sudan'da ramazan yardımları sürüyor - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da 550 aileye gıda paketi dağıttı.

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahci, AA muhabirine, Beyaz Nil eyaletinin Duveym kentinde ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışladığı gıda paketlerini ulaştırdıklarını söyledi.

Bahci, kentin 4 ayrı bölgesinde 550 aileye ramazan yardımlarını teslim ettiklerini ifade etti.

Öte yandan Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının da aralarında bulunduğu 10'dan fazla yardım kuruluşu, ramazanda Sudan'da 20 binin üzerinde gıda kolisi dağıtarak binlerce kişinin yüzünü güldürecek.