KASTAMONU - İHH'nın Suriye insani yardım tırı yola çıktı - Son Dakika

KASTAMONU - İHH'nın Suriye insani yardım tırı yola çıktı

10.12.2020 17:09

Samsun, Çorum ve Kastamonu'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım derneklerince "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında yardım tırları Suriye'ye gönderildi.

Samsun, Çorum ve Kastamonu'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım derneklerince "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında yardım tırları Suriye'ye gönderildi.

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, İdlib'e 1 tır yardım malzemesi gönderdi.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, Kuzeykent Ulu Cami önünde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir tarafında mazlum ve mağdurların olduğuna işaret etti.

Yardım kampanyası kapsamında aralık ayı sonuna kadar 2 tır yardımı daha Suriye'ye ulaştıracaklarını vurgulayan Dağdelenoğlu, "Bugün buradan dünyanın her yerindeki tüm mazlumların yanında olduğumuzu, onları asla yalnız bırakmayacağımızı herkese yeniden haykırıyoruz." dedi.

KASTAMONU - İHH'nın Suriye insani yardım tırı yola çıktı
KASTAMONU - İHH'nın Suriye insani yardım tırı yola çıktı
KASTAMONU - İHH'nın Suriye insani yardım tırı yola çıktı
KASTAMONU - İHH'nın Suriye insani yardım tırı yola çıktı

Suriye, Samsun, Çorum, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - İHH'nın Suriye insani yardım tırı yola çıktı - Son Dakika


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