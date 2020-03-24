İHH'nın temizlik malzemesi yardımı kampanyasına Memur-Sen destek verecek - Son Dakika

Memur-Sen Kütahya Şubesi Başkanı Fatih Köse, İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan acil hijyen paketi kampanyasına destek vereceklerini bildirdi.

Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve dünyanın zor günler geçirdiğini, bu zor günlerin dayanışma içinde geçirilebileceğini söyledi.

Bu anlamda İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği'nin başlattığı kampanyaya destek olacaklarını belirten Köse, şunları kaydetti:

"İHH'nın daha farklı konularda da milletimizin, ümmetimizin ve insanlığın sıkıntılarıyla ilgili gayretlerini hepimiz biliyoruz ve pek çoğunda da birlikte hareket etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yine böyle bir gündeyiz. Milletimizin sıkıntılı günlerini kolaylıkla aşabilmesine katkı sağlayacağına inandığımız temizlik kitinin sağlanmasında bizler de katkı sunacağımızı belirtmek istiyoruz. Derneğimizle yaptığımız protokolün tüm üyelerimiz tarafından memnuniyetle karşılanacağına inanıyorum."

Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar da başlattıkları kampanyaya destek veren Memur-Sen davranışının anlamlı olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Köse ve Yenipazar, hazırlanan protokol metnini imzaladı.