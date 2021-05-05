İHH, Pakistan'da 2 bin 500'ün üzerinde aileye ramazan gıda paketi desteğinde bulundu - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde 2 bin 553 aileye ramazan gıda paketi yardımı yaptı.

İHH Pakistan Temsilcisi Murat Kavaktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında başkent İslamabad'ın da bulunduğu Gilgit, Skardu, Muzafferabad, Karaçi, Çakval gibi 12 farklı şehir ve bölgede ihtiyaç sahibi 2 bin 553 aileye gıda desteğinde bulunduklarını söyledi.

Kavaktan, söz konusu yardımlardan 12 bin 750 kişinin faydalanacağını kaydetti.

Milyonlarca kişinin ramazanda yeniden hatırlanmanın umudunu taşıdığını belirten Kavaktan, "Biliyoruz ki iyilik paylaşıldıkça umut var olmaya devam edecek. Dost ve kardeş ülke Pakistan'da umut olmayı sürdüreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.