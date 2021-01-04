İHH Patnos'taki ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Ağrı Patnos Şubesi gönüllüleri, kış sezonu boyunca ihtiyaç sahibi 300 çocuğa kıyafet yardımında bulundu.

"Kış Üşütür Kardeşlik Isıtır" sloganıyla başlatılan kampanyada 700'den fazla yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık kıyafet yardımı yapmayı hedefleyen İHH Patnos Temsilciliği, bugüne kadar 42 anne ve 300 yetim çocuğa kışlık kıyafet yardımı yaptı.

İHH Patnos Şube Başkanı Mehmet Nazif Katılmış, sezon boyunca 500 aileye gıda kolisi ve 30 bin lira nakdi yardım ile evi yanan bir aileye de mobilya verdiklerini söyledi.

İlçe genelinde yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere düzenli yardımlar yaptıklarını ifade eden Katılmış, "Bu yıl özellikle pandeminin de etkisiyle insanların ihtiyaçlarının daha fazla hissedilir derecede arttığını gördük. Amacımız hem bu zorlu salgın sürecinde hem de kışın dezavantajlı etkisi karşısında topyekun bir kardeşlik seferberliği yapmaktır." diye konuştu.