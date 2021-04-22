İHH ramazan dolayısıyla Nijer'de yardım faaliyetlerinde bulundu - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Elazığ İnsani Yardım Derneğince, ramazan dolayısıyla Nijer'in başkenti Niamey'de ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı dolayısıyla toplanan yardımlar, İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Seçgin ve Fırat Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Salih Barman'ın da arasında bulunduğu ekip tarafından Niamey'deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Bir zamanlar Fransız sömürgesi altında olan ve çoğunluğu Müslümanlardan oluşan 22 milyon nüfuslu dünyanın en fakir beş ülkesinden biri durumundaki Nijer'de yardım faaliyetleri kapsamında iftar programları gerçekleştirildi, gıda kolisi dağıtımı, su kuyusu açma, adak ve kurban kesimi ve nakit dağıtımı yapıldı.

Aynı zamanda yetimhane ziyaretlerinde bulunularak bayramlık kıyafetler ve hediyelerle yetim çocukların yüzü güldürüldü.

İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ Temsilcisi Metin Kılıç, yardım faaliyetine ilişkin yaptığı değerlendirmede, İHH ekibinin 45 derece sıcaklıkta ramazan ayının ruhunu Müslüman kardeşleriyle birlikte yaşayarak mazlumların sıkıntılarına çözüm bulmak için kalıcı tarım ve hayvancılık projeleri ile ilgili de çalışma yaptıklarını belirtti.

Yardım faaliyeti sonrası ekibin, Nijerli Müslümanların duaları eşliğinde Elazığ'a döndüklerini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Elazığ İHH olarak her yıl ramazan ayında dünyanın farklı bir mazlum coğrafyasına hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaktayız. Bu yıl da arkadaşlarımız Nijer'de faaliyetlerde bulunarak milletimizin yardımlarıyla birlikte selam ve muhabbetlerini götürdüler. İHH milletimizden ve hayırseverlerden aldıkları destekle yıllardır dünyanın her bölgesinde ve ülkesinde bütün mazlumların ve muhtaçların yanında yer almaya, dini, dili, rengi ne olursa olsun mazluma ve mağdura uzanan el olmaya devam etmektedir."