İHH ramazanda 1 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İHH ramazanda 1 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika

İHH ramazanda 1 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor

6 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında 1 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmayı hedefliyor.

İHH ramazanda 1 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında 1 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmayı hedefliyor.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, ramazan çalışmalarına "Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla başlayan vakıf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece Türkiye'de ve kriz bölgelerinde çalışma yapacak.

Çeyrek asrı aşkın bir süredir her ramazan ayında iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekat, sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İHH'nin bu yardımlarından Türkiye'de ve dünyada 1 milyonu aşkın kişinin istifade etmesi amaçlanıyor.

210 bin 500 kumanya paketini dağıtılacak

Bu ramazanda 70 bin kişi, hayırseverlerin fitre ve zekat bağışlarından faydalanacak. Bağışçılar, "Az sadaka, çok belayı defeder" diyerek ibadet anlayışı ile yardımlarını mağdur ve mazlumlara gönderebilecek.

İHH, 120 lira olarak belirlenen 210 bin 500 kumanya paketini Türkiye'de ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Koronavirüs nedeniyle yardımlar, planlanan vakitten daha erken yola çıkarak 60 tırla 81 şehre ulaşmaya başladı. Yardımlar; gıda, temizlik malzemeleri, elbise, çocuklar için çikolata, şeker, balon, oyuncak ve bayramlık kıyafet olarak dağıtılacak. Hijyen paketi dağıtımlarından Türkiye'de 10 bin aile istifade edecek.

Bağışçılar, yurt dışında hazırlanacak olan iftar sofralarına 15 lira katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. 100 bin kişiye iftar verilecek. Sağlık tedbirleri kapsamında toplu iftarlar yerine herkesin kendi yaşadığı yerde sofra kurması sağlanacak. Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki kamplarda da iftariyelikler hazırlanacak.

50 bin çocuğa bayramlık kıyafet

İHH'nin çocuklar için hazırladığı sürprizler arasında bayramlık kıyafetler de var. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 150 liraya bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. Bayramlık kıyafet yardımlarından 50 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuk istifade edecek.

Ayrıca, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'nde İNSAMER'in yetimlere ilişkin hazırladığı rapor medyayla paylaşılacak.

15 ülke ve bölgede

İHH, bu ramazanda 15 ülke ve bölge ile Türkiye'nin 81 ilinde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak. Türkiye dışında savaş ve kriz bölgeleri ağırlıklı olmak üzere Suriye, Filistin (Gazze), Yemen, Libya, Nijer, Kosova, Afganistan, Azerbaycan, Somali, Sudan (Hartum ve Darfur), Bangladeş (Arakan), Myanmar (Arakan) ve Bangsamoro'da faaliyet yürütülecek.

Hayırseverler zekatları, fitreleri, sadakaları ve kumanyalarıyla İHH'nin ramazan kampanyalarına destek olabilecek.

İnsani Yardım Vakfı, Türkiye, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:48 Kaynak: AA

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