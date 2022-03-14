İHH ramazanda 2,5 milyon kişiye ulaşmayı amaçlıyor - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Ramazanı Yaşat" sloganıyla Türkiye de dahil 57 ülkede yürüteceği çalışmalar kapsamında 2,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, ramazanda ulaştıkları bölgelerde ihtiyaç sahiplerinin ve mültecilerin kapılarını çalacak, yetimlere destek olacak, bayramlık giysiler hediye edecek, nakdi yardımlarda bulunacak, kumanyalar dağıtacak ve iftar sofraları kuracak.

Bu yıl "Ramazanı Yaşat" sloganıyla çalışmalarını yürütecek İHH'nın yardımlarından yaklaşık 2,5 milyon kişinin istifade etmesi hedefleniyor.

Ramazanda yaklaşık 140 bin kişinin, hayırseverlerin fitre ve zekat bağışlarından İHH aracılığıyla faydalanması planlanıyor. Vakıf, 400 lira olarak belirlenen kumanya paketlerinin Türkiye ile yurt dışında toplamda 300 bine yakın ihtiyaç sahibine ulaştırılmasını amaçlıyor.

Bu kapsamda, yurt içinde dağıtılmak üzere hazırlanan gıda kolilerinin bulunduğu 65 tır, ülkenin 81 iline ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Bağışçılar, yurt dışında kurulacak iftar sofralarına 50 lira katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ve kamplarda da iftariyelik ikramlarında bulunulacak.

Yetim ve ihtiyaç sahibi 100 bin çocuğa bayramlık

İHH, bu ramazan ayında da çocukları mutlu edecek çalışmalar planladı.

Bu kapsamda, 31 ülkedeki 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 200 liraya bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek.

Vakıf, ramazan yardımlarını Türkiye dahil 57 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Savaş ve kriz bölgeleri ağırlıklı olmak üzere Orta Asya, Doğu Asya ve Kafkasya, Balkanlar, Güney Amerika, Afrika, Ortadoğu, Güney Asya ve Orta Avrupa'da faaliyet yürütülecek.

Hayırseverler, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri için zekatlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını bağışlayarak İHH'nın ramazan kampanyalarına destek olabilecek.