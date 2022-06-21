İHH Sakarya Şubesi ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sakarya Şubesi, ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtacak.

Dernek Başkanı Engin Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban çalışmalarının 6 ay önce başladığını söyledi.

Çalışmalar kapsamında, kurban kesilecek ülkelerin ve kontenjanlarının önceden belirlendiğini aktaran Sezer, aldıkları hayvanlarının da kurbana uygun olup olmadığını denetlediklerini belirtti.

İHH Sakarya Şubesi olarak 4 ülkede, vakıf olarak toplam 60 ülkede kurban kestiklerini kaydeden Sezer, "Sierra Leone, Gine, Burkina Faso ve Bangladeş'te kesiyoruz. Sakarya olarak bu yıl 1000 hisse hedefliyoruz. Gittiğimiz bölgelerde, 'kurban harici ne gibi çalışmalar yapabiliriz' diye de bakıyoruz. Oradaki insanlar belki yılda bir defa et yiyorlar, buna vesile olmak mutluluk verici. Dünyanın herhangi bir yerinden Müslüman kardeşlerini orada gördükleri zaman gözlerindeki ışıltıyı görmeniz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

-"Yurt içi ve yurt dışı hisse bedeli 2 bin lira"

Sezer, 60 ülkede ortalama fiyat anlayışıyla hisselerini verdiklerini, bu uygulamanın ucuz olan bölgelere birikimi önlediğini bildirdi.

Ortalama fiyat uygulamasının, her bölgeye adil kurban eti gitmesini sağladığına işaret eden Sezer, "Öbür türlü daha ucuz olduğu için Afrika tercih edilebiliyor. Bu sefer o bölgede gereğinden fazla hayvan kesiliyor. Hayvan erozyonunu getiriyor, bir sonraki sene yeterli hayvan olmayabiliyor. Bölgede etlerin muhafazası da zor oluyor. Bunu önleme adına ortalama fiyat belirledik. Yurt içi ve yurt dışı hisse bedeli 2 bin lira. Biz kurbanlarımızı bayram öncesinde alıyoruz. Hem fiyat belirleme, hem de sağlıklı hayvanı seçebilme adına bu önem taşıyor. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de bu sistemle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.