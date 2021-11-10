İHH Şanlıurfa Şubesinden Afganistan halkına yardım çağrısı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla, insani ve ekonomik krizle mücadele eden Afganistan halkı için yardım çağrısında bulundu.

Atilla, yaptığı yazılı açıklamada Afganistan'daki ekonomik kriz ve yoksulluğun endişe verici boyutlara vardığını söyledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyetinin bir süre önce Afganistan'da bazı temaslarda bulunduğunu belirten Atilla, şunları kaydetti:

"Bölgedeki temaslarının ardında heyetimizden aldığımız bilgilere göre ekonomik kriz had safhada ve böyle giderse Allah muhafaza ileride açlık nedeniyle ölüm haberlerini bile alabiliriz. İHH olarak dünyadaki hemen hemen tüm ekonomik krizleri biliyoruz. Şu an Afganistan'daki insani kriz, diğer fakir ve savaş bölgelerindeki tüm ülkelerden daha fazladır. Suriye, Irak, Yemen gidi savaş bölgeleri veya Afrika'daki yokluk, hiç biri Afganistan'ın şu anki durumundan daha vahim değildir. Mutlaka çok daha ciddi yardımlar yapmamız gerekiyor. Bölgeden aldığımız son bilgilere göre 40 milyon nüfusa sahip Afganistan'da yaklaşık 25 milyon kişi açlık riski altında. Afganlılar çoluk çocuğuyla açlıktan ölümle burun burunadır. Bu kış mevsimi, mevcut insani krizi belki 3 katına çıkartacak. Afganistan halkı savaşlarda verdiği kayıplardan daha fazla kaybı Allah muhafaza bu kış, yokluk nedeniyle verebilir. Açlık nedeniyle toplu ölümler bile yaşanabilir. Afgan halkının yanında durma zamandayız. Yaşanan insani kriz göz önüne alınarak herkesin siyasete yönelik eleştirileri bir kenara bırakarak Afganistan halkının yardımına koşması gerektiğine inanıyoruz."