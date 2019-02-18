- İHH
savaşın yaralarını sarmaya devam ediyor
AZEZ - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Azez
'e bağlı Siccu bölgesinde Darüşşifa Eczanesi ücretsiz ilaç dağıtım merkezi kurdu.
İHH İnsani Yardım Vakfı Kilis
'in karşısında bulunan Siccu bölgesinde kurduğu Daruşşifa Eczanesi ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz bir şekilde ilaç dağıtıyor.
Bu merkezde günlük ortalama 60 aile, doktorların yazdıkları reçeteyle birlikte gelip ücretsiz bir şekilde ilaç temin ediyor. Suriye
'de 8 yıldır devam eden iç savaşta yüzlerce sağlık merkezi ve hastane bombalamalar nedeniyle yerle bir oldu. İHH, Suriyelilerin sağlık ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla savaşın başlangıcından buyana ilaç temin ediyor ve sağlık taramaları yapıyor. Türkiye
'nin yardımlarıyla birçok sağlık merkezi ve hastane yeniden hizmete açıldı.
Yaşanan çatışmalar sebebiyle yerinden edilen sivillere hizmet veren birçok hastaneye tıbbi ekipmanlar, medical malzemeler ve jeneratörler ulaştırdığını ifade eden İHH Gaziantep
İYD Başkanı Tuncay Mengilli, " Gaziantep İHH olarak Suriye'de ücretsiz eczane projesini üstlendik. Bu projeyle savaş mağduru sivil insanların bir nebze de olsa ilaç ihtiyacını karşılıyoruz" İfadelerini kullandı.
Mengilli, "ihtiyaç duymadığınız ilaçlarınızı en yakın şubemize getirerek ihtiyacı olan ailelere ulaştırabilirsiniz. Burada önemli olan nokta ilaçların son kullanma tarihinin en az 6 aydan fazla olması gerekiyor" dedi.
4 yıldır kamplarda yaşam mücadelesi veren Esad Muhammed, "3 yaşındaki oğlumu hastaneye götürdüm. Doktor tedavi edip ilaç yazdı. Çalışamadığım için ilaç parası bulamadım. Ben de buraya gelerek ilaçları temin ettim. Yardım eden tüm herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.