Son Dakika Haberleri: İHH, Siirt'te 550 yetim çocuğa "bayramlık" sevinci yaşattı

İHH, Siirt'te 550 yetim çocuğa "bayramlık" sevinci yaşattı

1 saat önce

İHH İnsani Yardım Derneği, Siirt'te hayırseverlerin desteğiyle 550 yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yaptı.

İHH, Siirt'te 550 yetim çocuğa
İHH İnsani Yardım Derneği, Siirt'te hayırseverlerin desteğiyle 550 yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yaptı.
Kent merkezindeki mağazalara götürülen çocuklar, diledikleri kıyafetleri seçti. Bayramlık elbise ve ayakkabılarını alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Siirt İHH Yetim Birimi Sorumlusu Zehra Erdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yetim gülerse, bayram o zaman bayramdır" düşüncesiyle yetimleri giydirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dünya genelinde yetimleri giydirmeye çalıştıklarını belirten Erdal, yardımların hem Siirtli hem de Suriyeli mülteci yetimleri kapsadığını kaydetti.
Erdal, şöyle konuştu:
"Yetimleri giydirmek için iftar programı düzenledik. Bu iftarda satılan biletlerden gelen bağışlarla yetimlerimizi giydiriyoruz. Çünkü biz diyoruz ki yetim gülerse, bayram o zaman bayramdır. Ailelere de alışveriş yapabilmeleri için 150 lira değerinde alışveriş çeki veriyoruz. Onlar da çekin geçerli olduğu mağazada diledikleri kıyafetleri alabiliyorlar."
Anne Yüksel Bağ ise İHH'nin her bayram çocuklarını giydirdiğini anlatarak, "Allah İHH'den razı olsun. Çocukları sevindiriyorlar." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:34 Kaynak: AA
Siirt, İHH, Güncel
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