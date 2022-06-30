İHH Somali'de 10 bin 520 gıda kolisi dağıttı - Son Dakika
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İHH Somali'de 10 bin 520 gıda kolisi dağıttı

30.06.2022 14:26

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Somali'de kuraklıktan etkilenen 10 bin 520 aileye gıda yardımında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Somali'de kuraklıktan etkilenen 10 bin 520 aileye gıda yardımında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, zor günler yaşayan Somali'ye yönelik İHH'nin başlattığı yardım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İHH, kuraklıktan etkilenen ve mülteci kamplarında yaşayan ailelere yönelik Mogadişu'da 7 bin, Kismayo'da 1520, Beydava ve Dusamareb'de de biner olmak üzere içerisinde pirinç, un, şeker, yağ, hurma ve süt tozunun bulunduğu toplam 10 bin 520 gıda paketi dağıttı.

Somali ve kuraklık yaşanan diğer Afrika ülkelerine İHH aracılığıyla destek olmak için "KURAKLIK" yazıp 3072'ye SMS göndererek 10 lira bağışta bulunulabiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH Somali'de 10 bin 520 gıda kolisi dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İHH Somali'de 10 bin 520 gıda kolisi dağıttı - Son Dakika
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