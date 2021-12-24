İHH, Somali'de kuraklıkla boğuşan 400 binden fazla kişiye su ve gıda yardımı ulaştırdı - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı, Somali'de kuraklıktan etkilenen yüz binlerce kişiye su ve gıda yardımı sağladı.

İHH Somali Temsilcisi Hasan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baidoa kenti ve çevresine yaklaşık 408 bin kişinin faydalanacağı 85 tanker su gönderildiğini belirtti.

1600 aileye temel gıda malzemelerinden oluşan gıda paketlerinin dağıtıldığını dile getiren Demir, 300 aileye de et ulaştırıldığını söyledi.

Demir, Somali'deki zor durumdaki ailelere yardım ulaştırmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM), iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklıktan ötürü ülkede 4,6 milyon kişinin gelecek aylarda açlık riskiyle yüz yüze olduğunu açıklamıştı.

Mogadişu hükümeti, kuraklık nedeniyle ülke genelinde kasım ayında "acil durum" ilan etmişti.