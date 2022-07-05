İHH Sudan'da 14 bin 700 aileye kurban eti ulaştıracak - Son Dakika
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İHH Sudan'da 14 bin 700 aileye kurban eti ulaştıracak

05.07.2022 12:11
İHH Sudan'da 14 bin 700 aileye kurban eti ulaştıracak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında Sudan'da 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtırken, bayramda kesilmek üzere 700 kurbanlık hayvan satın aldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında Sudan'da 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtırken, bayramda kesilmek üzere 700 kurbanlık hayvan satın aldı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakıf, vekaletini aldığı kurbanları bayramda Türkiye dahil 60 ülkede yetimler ile ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Vakıf, bayramda çalışma gerçekleştireceği ülkelerde bayramlık elbise dağıtımlarına başlarken, kurbanlık alımlarını da büyük ölçüde tamamladı.

Bu kapsamda İHH, Sudan'ın başkenti Hartum'da 394, Kuzey Kordofan'da da 106 çocuğa bayramlık elbise hediye etti.

Ayrıca, bayramda kesilmek üzere Sudan'da 600 büyükbaş, 100 de küçükbaş hayvan satın alan vakıf, kurbanlık paylarını 14 bin 700 aileye dağıtmayı hedefliyor.

Dağıtımlar, Hartum, Güney Darfur, Batı Darfur, Kuzey Kordofan ve El Gadarif Beyaz Nil bölgesinde yapılacak. ???????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH Sudan'da 14 bin 700 aileye kurban eti ulaştıracak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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