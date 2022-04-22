İHH Sudan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı ulaştırdı - Son Dakika
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İHH Sudan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı ulaştırdı

22.04.2022 12:15
İHH Sudan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan yardımları kapsamında Sudan'da 1000'den fazla kumanya dağıttı, 2 bin 680 kişiye iftar verdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan yardımları kapsamında Sudan'da 1000'den fazla kumanya dağıttı, 2 bin 680 kişiye iftar verdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye dahil 57 ülkede ramazan çalışmaları yürüten İHH, Sudan'da da ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çaldı, hayırseverlerin bağışlarını ulaştırdı.

Ülkenin Hartum, Darfur, Kuzey Kordofan ve Omdurman bölgelerinde çalışmalar gerçekleştiren İHH ekipleri, 1007 kumanya dağıttı ve 2 bin 680 kişilik iftar organizasyonu düzenledi.

Fitre ve zekat dağıtımları da gerçekleştiren İHH, Sudanlı 500 yetim çocuğa bayramlık elbise hediye etti.

Hayırseverler, Sudan halkına destek olmak için İHH'nin internet sitesinden bilgi alarak bağışta bulunabiliyor.

İHH Sudan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı ulaştırdı
İHH Sudan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı ulaştırdı
İHH Sudan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı ulaştırdı
İHH Sudan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı ulaştırdı
İHH Sudan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı ulaştırdı

YORUMLAR
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Sudanlı Türkiye Mezunları, iftarda bir araya geldi Sudanlı Türkiye Mezunları, iftarda bir araya geldi Sakarya İHH kumanya dağıtımlarına devam ediyor Sakarya İHH kumanya dağıtımlarına devam ediyor

Türkiye, Sudan, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH Sudan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı ulaştırdı - Son Dakika


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