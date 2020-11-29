İHH, Sudan'daki Etiyopyalı mülteciler için acil yardım çalışması başlattı - Son Dakika

Nehirden sınırı geçen mülteci detayları

Nehirden geçtikten sonra yerleşim yerlerine doğru yürüyen mültecilerden detaylar

Yolda dinlenen mültecilerden detaylar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'daki Etiyopyalı mülteciler için acil yardım çalışması başlattı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Etiyopya Ordusu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri arasında 3 Kasım'da çıkan çatışmalardan kaçan 50 bin Etiyopyalı Sudan'a göç etmek zorunda kaldı.

Bölgedeki göç hareketliliğini haber alarak, ilgili birimleriyle harekete geçen İHH, ilk etapta bölgedeki durumu tespit etmek üzere İHH İnsani Diplomasi ve İHH Afet Yönetimi birimleri Sudan'a giderek yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Aynı zamanda İHH Uluslararası İlişkiler Birimi ile İHH Doğu Afrika Masası da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sudan yetkilileri ile iletişime geçerek bölgede bir takım istişarelerde bulundu. UNHCR yetkililerine, İHH'nın bölgede gerçekleştirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verildi.

Daha sonra İHH ekipleri, mültecilerin göç ettikleri Kesele'deki Um Raquba köyüne ve Eritre, Etiyopya ve Sudan'ın sınır noktası konumunda olan Hamdayat Kampı'na giderek saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Sınır hattında incelemelerde bulunan İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, İHH olarak keşif çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.

İHH, ziyaret ve sahadaki durum tespitlerinin ardından bölgede çadır ve barınak kurulumları yapmak üzere bölgeye ikinci bir ekip gönderdi.

İlk etapta 30 bin Etiyopyalı mülteciye gıda, hijyen, battaniye ve barınma yardımında bulunmayı planlayan İHH, hayırseverlerin destekleriyle kriz sonuna dek mültecileri yalnız bırakmayacak.

Beklenen yeni göçlerle birlikte 100 bine ulaşması beklenen Sudan'daki Etiyopyalı mültecilere yardım etmek isteyen hayırseverler, "PROJE KODU 13680" açıklamasıyla vakfın banka hesaplarına bağışta bulunabiliyor.