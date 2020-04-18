İHH, Sudan Radyo ve Televizyon Kurumu binasını dezenfekte etti - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmalarına destek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Sudan Radyo ve Televizyon Kurumu binasını dezenfekte etti.

Yerel bir yardım kuruluşu iş birliğinde başlatılan farkındalık kampanyası kapsamında, Hartum eyaletinin Umdurman kentindeki Sudan Radyo ve Televizyon Kurumu binasını ziyaret eden İHH ekibi, çalışanlara maske, eldiven, dezenfektan, sabun gibi malzemelerin bulunduğu hijyen paketi hediye etti.

Binanın içi ve stüdyolarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Sudan Devlet Televizyonu Genel Müdürü Macide Avad, Kovid-19 ile mücadelede tüm girişimlere kapılarının açık olduğunu belirterek, İHH heyetine farkındalık çalışması ve desteği için teşekkür etti.

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahci de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudan halkının koronavirüs ile mücadelesinde birlikte olduğumuzu göstermek ve yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi vermek için Sudan Radyo ve Televizyon Kurumu'nu ziyaret ettik. Bu arada arkadaşlarımız kurumda dezenfekte çalışmaları yaptı. Kovid-19 farkındalık çalışmaları ve insani yardım faaliyetlerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Vakıf, Umdurman'da Kovid-19 konusunda farkındalık oluşturmak için önceki gün 1000 hijyen paketi dağıtmıştı.