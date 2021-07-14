İHH, Suriye'de 12 dershaneli okul inşa etti - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Azez ilçesine bağlı Kefra köyünde 12 dershaneli okul inşa etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kuveyt IICO kurumu iş birliğiyle Kefra köyünde, 600 öğrencinin eğitim göreceği 12 dershaneli okul açtı.

2021-2022 Eğitim Dönemi başlamadan inşaatı tamamlanan okula, "Umut İlkokulu" adı verildi.

Okulun açılış törenine, bölgenin ileri gelenleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende kurdele kesilip dualar edildi, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, burada yaptığı konuşmada, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Kefra bölgesinin içerisinde Kuveytli bağışçılarla yapmış olduğumuz okuldayız. Bugün okulun açılışını gerçekleştirdik.12 sınıflık okulumuzda 600 öğrenci eğitim görecek." dedi.

Öktem, okulun yakınlarında yetim çocukların bulunduğu 90 ailenin yaşadığını, bu çocuklarının da okuldan faydalanacağını belirterek "Azez ve civarında, El Bab bölgesinde, toplamda 10 adet okul inşaatımız devam ediyor. Bu okulların önümüzdeki eğitim öğretim yıllına kadar açılışlarının yapılabilmesi için hazırlıklarımız devam ediyor. Hazırlıklarımız biter bitmez açılışlarımızı gerçekleştirip öğrencilerimize teslim edeceğiz. Bu hususta emeği geçen İHH bağışçıları ve Kuveyt bağışçılarına teşekkür ederiz." diye konuştu.

İHH, 2011 yılından bu yana Suriye'de eğitim, gıda, barınma ve sağlık alanında çalışmalar yürütüyor.