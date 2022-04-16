İHH Suriye'de 135 bin kişiye ramazan kumanyası ulaştırdı - Son Dakika
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İHH Suriye'de 135 bin kişiye ramazan kumanyası ulaştırdı

16.04.2022 17:17
İHH Suriye'de 135 bin kişiye ramazan kumanyası ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Suriye'de 135 bin kişiye 22 bin 656 ramazan kumanya paketi dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Suriye'de 135 bin kişiye 22 bin 656 ramazan kumanya paketi dağıttı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yazılı açıklamasında, Suriye'de savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik "Ramazanı yaşat" sloganıyla çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Savaş ortamında kötü koşullarda yaşam mücadelesi veren ailelerin ramazan sevincine şahit olduklarını ifade eden Tosun, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Suriye'nin İdlib, Afrin, Azez, El-Bab, Cerablus, Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerindeki ailelere kuru bakliyat, kahvaltılık besinler, çay, şeker, salça ve sıvı yağ gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 22 bin 656 adet ramazan kumanya paketi dağıttık. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan 135 bin kişi istifade etti. Ramazan çalışmalarımız devam edecek."

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Suriye, Medya, Savaş, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH Suriye'de 135 bin kişiye ramazan kumanyası ulaştırdı - Son Dakika


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