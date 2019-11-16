Son Dakika Haberleri: İHH Suriye'de 150 ton meyve dağıttı
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İHH Suriye'de 150 ton meyve dağıttı

6 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'de 150 ton meyve dağıtıldı.

İHH Suriye'de 150 ton meyve dağıttı, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'de 150 ton meyve dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, savaş mağduru sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İdlib kırsalındaki sivillere 150 ton meyve ulaştırıldığını aktaran Tosun, "Bursa'dan gönderilen 150 ton meyveyi başta mülteci kampları olmak üzere İdlib'in çeşitli bölgelerinde yaşayan sivillere ulaştırdık. Kış mevsiminin de yaklaşmasıyla kamplarda yaşam giderek zorlaşıyor." ifadesini kullandı.

Selim Tosun, insani yardım çalışmalarının devam edeceğini de kaydetti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:50 Kaynak: AA
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