İHH, Suriye'de 3 milyon ekmek dağıttı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca ramazanın ilk 10 gününde Suriye'de 3 milyon ekmek dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Cüneyt Kılıç, yazılı açıklamasında, Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Ramazanda, Suriye ve Türkiye'deki fırınlardan Suriye'ye ekmek yardımı yapıldığını bildiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Ramazanın ilk 10 gününde Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde 3 milyon ekmek dağıtımı yapıldı. Kumanya ve sıcak iftar yemeği dağıtımlarımız ramazanın başından bu yana yoğun şekilde devam ediyor. Ayrıca Suriye'deki kamplarda yaşayan ailelerin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan ekmeği de her gün iftar ve sahur sofralarında tüketebilmeleri için kendilerine ulaştırıyoruz. Geriye kalan 20 gün boyunca da ekmek dağıtımlarımız devam edecek. Savaşın içerisinde 12. ramazanını geçiren mazlum Suriye halkını her yıl olduğu gibi yine yalnız bırakmayarak desteklerimizi sürdüreceğiz."