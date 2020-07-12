İHH Suriye'de 6 ayda 78 milyon ekmek dağıttı - Son Dakika

İHH Suriye'de 6 ayda 78 milyon ekmek dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 6 ayda 78 milyon ekmek ulaştırıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 6 ayda 78 milyon ekmek ulaştırıldı.

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Vakıf; Reyhanlı, Kilis ve Suriye'de kurduğu 26 fırınla, ekmeğe ulaşmakta zorluk çeken ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de ekmeğin hayat kadar önemli olduğunu söyledi.

Bölgede birçok sivilin, ekmek kuyruğunda savaş uçaklarının saldırısına uğrayarak hayatını kaybettiğini belirten Tosun, "Suriye'de çeşitli nedenlerden dolayı açılan 100'ün üzerinde fırınımızı kapatmak zorunda kaldık. Şu an 26 fırınımızda haftanın 6 günü hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.

Tosun, bağışçıların destekleriyle temin edilen unlarla üretim yapıldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bölgedeki insanların ekmeğe ulaşmalarında ciddi sıkıntılar var. Bunları ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Suriye'de 8 milyonu aşkın insan açlık sınırında yaşam sürüyor. Bu yüzden bölgedeki 400'ü aşkın kampta yaşayan sivilin ekmek ihtiyaçlarının karşılanması çok önemli. Şu anda günde 500 bin ekmek üretim sayısını artırarak daha fazla savaş mağduru sivilin ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Ekmekleri ücretsiz olarak kamplarda ve enkaz bölgelerinde yaşayan ailelere dağıtıyoruz. Fırınlarda üretilen ve paketlenen ekmekler, 'bozulmadan uzun süre saklanabilir' şeklinde hazırlanıyor. Bu yılın ilk 6 ayında üretilen 78 milyon ekmek enkaz bölgesindeki ve kamplardaki ailelere dağıtıldı."

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:34 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH Suriye'de 6 ayda 78 milyon ekmek dağıttı - Son Dakika
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