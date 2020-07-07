İHH Suriye'de yetim ve öksüzlere yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika

İHH Suriye'de yetim ve öksüzlere yardımlarını sürdürüyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde yetim ve öksüzlere destek olmaya devam ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde yetim ve öksüzlere destek olmaya devam ediyor.

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Vakıf, Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ve Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ve Cerablus bölgelerinde yakınlarını kaybeden çocuklara maddi destek sağlıyor.

İHH, Suriye genelinde yaklaşık 10 bin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerinde ise 1500 yetim ve öksüze sponsorluk ödemesi yanında düzenli olarak gıda, temizlik malzemesi ve eğitim yardımında bulunuyor.

IHH Suriye Yardımlar Sorumlusu Seyfullah Avcı, basına yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde anne ve babasını kaybetmiş çocukların sponsorluk ödemelerini yapıyoruz. Şu ana kadar Azez kırsalında bulunan Reyyan, Siccu ve Şammerin kamplarında ödemeleri yaptık, Bab, Azez ve Cerablus bölgelerinde toplam 1500 yetime ödeme yapacağız." dedi.

İHH, 51 ülke ve bölgede toplam 96 bin 673 yetim çocuğu desteklemeye devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan bağışlarla yetimlerin temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Yetimlere destek için

İHH İnsani Yardım Vakfının Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ve Türkiye'deki yetimlere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, YETIM yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ayrıca İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yetimlere destek verilebiliyor.

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, Azez, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:20 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH Suriye'de yetim ve öksüzlere yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika
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