İHH, Suriye'deki 100 bin çocuğa bayramlık ulaştırmayı hedefliyor - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Ramazan Bayramı'nda Suriye'de 100 bin çocuğa bayramlık kıyafet dağıtarak yüzlerini güldürmeyi planlıyor.

Suriye'deki iç savaştan etkilenen sivillere ramazan boyunca düzenli insani yardımlar ulaştıran vakıf, Suriyeli çocuklara bayramlık kıyafet dağıtmaya hazırlanıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 1 yıl önce kurulan dikim atölyelerinde öncelikli olarak yetim, öksüz ve kimsesiz çocuklara dağıtılacak elbiselerin dikimine başlandı.

Haftanın 6 günü faaliyet gösteren, 24 Suriyeli kadının çalıştığı atölyede, çocukların bayramlıklarını yetiştirmek için yoğun mesai harcanıyor.

Atölyelerde hazırlanan elbiselere hayırseverlerden gelen yardımlar da eklenerek Ramazan Bayramı öncesi Afrin, El Bab, Tel Abyad, Rasulayn, Cerablus, Azez, Halep ve İdlib'deki İyilik Mağazaları'ndan çocuklara ulaştırılacak.

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, atölyenin bir yıldır faaliyette olduğunu ve üretim yapılmaya devam edildiğini söyledi.

Vakıf olarak savaşın başladığı günden bu yana Suriye'deki çocukları sevindirmek için farklı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tosun, ayni ve nakdi yardımlarla savaş mağduru çocukların yanında olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Terzilik atölyesinde Suriye'deki çocuklara bayramlık ulaştırmak için çalışmalara hız verdiklerini aktaran Tosun, şöyle devam etti:

"Bayramlık kıyafetlerin dikimine Reyhanlı'daki atölyelerimizde başlandı. Burada haftanın 6 günü 24 yetim annemiz çalışıyor. Suriyeli kadınlar aslında kendi ülkelerinde vatandaşları için kıyafet üretiyorlar. Bu proje sayesinde de kadınlar kendi gelirlerini kazanarak ailelerinin ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Biz burada yetim annelerinin meslek kazanması ve kendi yurttaşları için kıyafet dikerek bir şeyler yapıyor olmasından dolayı memnunuz. Atölyemizde üretilen kıyafetler Suriye'deki giyim mağazalarına gönderilerek aralarında yetim ve öksüzlerin de bulunduğu çocuklara ücretsiz bir şekilde dağıtılarak bayramlık ihtiyaçlarını karşılayacaktır."

Atölyelerinde çocuklara dağıtılacak bayramlık kıyafetler için yoğun çakışma içinde olduklarını ifade eden Tosun, "Reyhanlı'daki terzilik atölyemizde üretilen kıyafetler ve hayırseverlerin destekleriyle alınan bayramlıklarla Suriye genelindeki 100 bin çocuğumuza bayramlık kıyafet ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.