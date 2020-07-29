İHH Suriye'deki savaş mağdurları için kurbanlık alımlarını tamamladı - Son Dakika

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bayramda Suriye'de kesilecek kurbanlıkların alımını tamamladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'deki savaş mağdurlarına et ulaştırabilmek için kurbanlık alımlarının tamamlandığını bildirdi. Türkiye'den ve farklı ülkelerden bağışlanan kurbanlık hayvanların etlerinin çeşitli bölgelerde dağıtılacağını belirten Tosun, "Suriye'nin İdlib, Afrin, Azez, El Bab ve Cerablus bölgelerinde kesim merkezleri oluşturduk. Bu merkezlerde yeni tip koronavirüs tedbirlerine özen göstererek İslami usullere göre kesim işlemlerini gerçekleştireceğiz. Parçalanmış etleri tartıp paketledikten sonra bölgedeki Suriyeli savaş mağdurlarına ulaştıracağız" dedi.

7 BİN 860 KURBANLIK KESİLECEKSuriye'deki mazlumların bayram sevincine şahit olacaklarına dikkat çeken ve binlerce insanın evine et gireceğini dile getiren Tosun, çalışmaların aynı şekilde devam edeceğini söyledi. 3 gün boyunca dağıtımın süreceğini belirten Tosun, "Yurt dışında keserek konserve yaptıracağımız kurban etlerini ise bayramdan hemen sonra Suriye'ye ulaştıracağız. Suriyeli savaş mağdurları için toplamda 7 bin 860 hisse kurbanlık kesimi yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.