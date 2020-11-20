İHH tarafından Afrin'deki yetimlere gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin Afrin bölgesindeki kamplarda yaşayan 1000 yetime gıda kolisi ulaştırıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Yusuf Tunç, yazılı açıklamasında, bölgede yaşayan yetimleri desteklemeyi sürdürdüklerini belirtti.

Afrin'deki kamplarda yaşayan yetimlere gıda kolisi dağıttıklarını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bölgede çok sayıda yetim bulunuyor. Onları desteklemek ve geleceğe hazırlayabilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Yetimlerimizin yüzlerini güldürebilmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu amaçla içerisinde çocuklar için uygun çeşitli besinlerin bulunduğu 1000 gıda paketi dağıttık. Ayrıca, İHH tarafından 12 bin 515 yetime her ay düzenli olarak nakdi destek sağlanıyor. Bu sayede gıda, eğitim, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını gideriyorlar."