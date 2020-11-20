İHH tarafından Afrin'deki yetimlere gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika

İHH tarafından Afrin'deki yetimlere gıda kolisi dağıtıldı

20.11.2020 11:27
İHH tarafından Afrin'deki yetimlere gıda kolisi dağıtıldı, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin Afrin bölgesindeki kamplarda yaşayan 1000 yetime gıda kolisi ulaştırıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin Afrin bölgesindeki kamplarda yaşayan 1000 yetime gıda kolisi ulaştırıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Yusuf Tunç, yazılı açıklamasında, bölgede yaşayan yetimleri desteklemeyi sürdürdüklerini belirtti.

Afrin'deki kamplarda yaşayan yetimlere gıda kolisi dağıttıklarını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bölgede çok sayıda yetim bulunuyor. Onları desteklemek ve geleceğe hazırlayabilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Yetimlerimizin yüzlerini güldürebilmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu amaçla içerisinde çocuklar için uygun çeşitli besinlerin bulunduğu 1000 gıda paketi dağıttık. Ayrıca, İHH tarafından 12 bin 515 yetime her ay düzenli olarak nakdi destek sağlanıyor. Bu sayede gıda, eğitim, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını gideriyorlar."

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, Afrin, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH tarafından Afrin'deki yetimlere gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar 7,59'dan işlem görüyor Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456,5 liradan işlem görüyor Rus eşinden çocuklarını kaçıran baba, yakalanmasından sorumlu tuttuğu arkadaşını 6 yerinden vurdu Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı "Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip, 18 kurşun sıkmış
AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız         
11:43
Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilen Çengelköyspor yöneticileri, maç sonu gazetecilere hareket çektiler Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilen Çengelköyspor yöneticileri, maç sonu gazetecilere hareket çektiler         
11:06
Çin'den gelen koronavirüs aşısının denenmesi için gönüllüler aranıyor! İşte şartlar Çin'den gelen koronavirüs aşısının denenmesi için gönüllüler aranıyor! İşte şartlar         
10:53
Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak         
10:46
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı         
10:43
Hamsinin kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor Hamsinin kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor         
10:24
Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü         
10:00
Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı         
09:55
Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi         
09:29
İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı         
09:22
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar         
07:40
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti         
20:44
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 11:57:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İHH tarafından Afrin'deki yetimlere gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei