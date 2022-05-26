İHH tarafından Sudan'da inşa edilen cami ibadete açıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Sudan'ın Kuzey Kordofan Eyaleti'nde inşa edilen cami ibadete açıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH dünyanın dört bir yanında yaptığı ayni ve nakdi yardımların yanı sıra inşa ettiği kalıcı eserlerle de mazlumlara, mağdurlara ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Avcılar Temsilciliği tarafından Sudan'da, Avcılar İHH Gönüllüleri Şehit Tahsin Gerekli Camisi inşa edildi.

Sudan'ın Kuzey Kordofan Eyaleti Abu Delem Köyü'ndeki cami, avlusu ile birlikte toplam bin metrekarelik bir alana kuruldu.

Cami, ulaşım şartları göz önünde bulundurularak merkezi bir noktada konumlandırıldı.

Aynı anda bin kişinin ibadet edebildiği caminin yakınında su kuyusu ve abdesthane de bulunuyor.