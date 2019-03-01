Son Dakika Haberleri: İhh Tır'ları İyilik İçin Yollarda

İhh Tır'ları İyilik İçin Yollarda

36 dakika önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde İHH'nın yardım TIR'ları dualarla yola çıktı.

İhh Tır'ları İyilik İçin Yollarda, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde İHH'nın yardım TIR'ları dualarla yola çıktı.

İHH Temsilciliği olarak ümmetin çocukları adına "Sıcacık bir iyilik" için başlatılan yardım kampanyasında yardımseverlerin katkılarıyla 2 TIR dolusu malzeme toplandı. Mudanya İmam Hatip Okulları öğrenci ve velileri, Siteler Camii cemaati, Mudanya köyleri ve Mudanya halkının katkılarıyla hazırlanan 34 ve 35. TIR'lar savaş mağdurlarına yollandı. İHH Mudanya Temsilcisi Ogün Karagöz, "Gönderdiğimiz TIR'larda toplam 700 çuval un, 400 battaniye ve 55 bin liralık kıyafet, el emeği ve göz nuruyla örülen atkı -bereler, okul çantaları, zeytin ve zeytin yağı bulunmaktadır. TIR uğurlama töreninde bizleri yalnız bırakmayan gönüllülerimize çok teşekkür ederiz. Maddi ve manevi katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:06 Kaynak: İHA

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