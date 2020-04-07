İHH, Türkiye'de yaklaşık 15 bin yetime sahip çıkıyor - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türkiye'de aylık bakımlarını üstlendiği 14 bin 665 yetim çocuğun ödemelerini hayırseverlerin destekleriyle nisan ayının ilk günlerinde gerçekleştirdi.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre vakıf, Yetim Sponsorluk Sistemiyle 52 farklı ülke ve bölgede toplam 96 bin 807 yetim çocuğu desteklemeye devam ediyor.

Türkiye'de ve tüm dünyada hayırseverlerin desteğiyle aylık 125 lira üzerinden desteklenen çocukların eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlarının bir kısmına destek olunuyor. Bu çalışmadan özellikle; Arakan, Irak, Suriye, Afganistan, Somali ve Yemen gibi savaş, iç çatışma, afet ve felaketlerin yoğun olduğu ülkelerdeki çocuklar yararlanıyor.

İHH, Yetim Sponsorluk Sistemiyle dünyanın çeşitli bölgelerinde çalışmaya başladığı ilk günden itibaren Türkiye'de de bu çalışmayı gerçekleştiriyor. Çalışmayla birlikte Türkiye'deki 76 ilden 14 bin 665 yetim çocuğa düzenli olarak destek olunuyor.

Maddi yardım dışında özellikle değerler eğitimi, psikososyal destek çalışmalarıyla da desteklenen yetim çocukların ayrıca bayramlık, eğitim-kırtasiye gibi temel ihtiyaçları da gözetiliyor. Nisan ayının ilk günleri itibarıyla Türkiye'deki yetim çocukların ödemeleri önceki aylarda olduğu gibi ailelere ulaştırıldı.

Sponsorluk ödemelerinin yanı sıra koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmaya başladığı ilk günlerden itibaren yetim ailelerin çeşitli ihtiyaçları da giderilmeye başlandı. Yetim ailelerinden yaşlı ve bakıma muhtaç olanlara evlerinde İHH ekipleri ve gönüllüleri tarafından ziyaret edilerek, kumanya ve hijyen paketi ihtiyaçları karşılandı.

- "Türkiye halkı olarak bugünleri dayanışma içinde geçireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Yetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Reşat Başer, koronavirüs salgının tüm dünyayı etkilediği bugünlerde evlerine kapanmak zorunda olan ve hiçbir geliri olmaya yaşlı, yetim ve ihtiyaç sahibi aileleri gözetmek, onların ihtiyaçlarını gidermek üzere her zamankinden daha fazla yardımlaşma ve paylaşmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bu anlayışla yetim ailelerine yardımları sürdürdüklerini aktaran Başer, "Peygamber Efendimiz, yetim ve ihtiyaç sahiplerinin gözetilerek bolca sadaka vermenin her türlü bela ve hastalığa deva olduğunu ifade eden birçok hadisi şerif bizlere nakletmiştir. Biz de iyiliksever Türkiye halkı olarak, geçmişte olduğu gibi bugünleri de dayanışma içinde geçireceğinden şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Vakfın, Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ve Türkiye'deki yetimlere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, YETIM yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ayrıca, İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine YETIM koduyla projeye destek olunabiliyor.