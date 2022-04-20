İHH Ukrayna'ya 2 tır yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya içerisinde gıda ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 2 tır yardım gönderdi.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, ülkede büyük yıkıma sebep oldu. Savaş süresince milyonlarca Ukraynalı evini terk etmek zorunda kaldı.

Dünyanın farklı coğrafyalarında yardım faaliyetlerine devam eden İHH İnsani Yardım Vakfı da Ukrayna'nın bazı bölgelerinde gıda temininde zorluk yaşayan halka yardımcı olmak üzere harekete geçti.

Bu kapsamda, içerisinde 1024 gıda kolisi ile bardak, tabak, kaşık, sabun ve şampuan gibi pek çok ihtiyaç malzemesinden oluşan 2 tır yardım gönderildi.

İHH'nin Çorlu'daki lojistik merkezinden yola çıkan tırlardaki malzemeler, savaştan etkilenen Ukraynalılara dağıtılacak.

İHH aracılığıyla Ukrayna'daki savaş mağdurlarına yardım ulaştırmak isteyen hayırseverler, vakfın internet sitesi üzerinden bilgi alarak destekte bulunabilecek.