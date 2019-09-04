Son Dakika Haberleri: İHH Üyesi Sarıkurt, son yolculuğuna uğurlandı
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İHH Üyesi Sarıkurt, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sarıkurt, Çatalca'da defnedildi.

İHH Üyesi Sarıkurt, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sarıkurt, Çatalca'da defnedildi.

Fatih Camisinde kılınan cenaze namazına Sarıkurt'un ailesi, yakınları, İHH çalışanları ve gönüllüleri katıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Sarıkurt'un yardımsever yönünü anlatarak Libya'daki çalışmalarından bahsetti.

Sarıkurt'un cenazesi Çatalca İzzettin köyünde toprağa verildi.

Ahmet Sarıkurt, Çatalca, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:10 Kaynak: AA
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