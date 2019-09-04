İHH Üyesi Sarıkurt, son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
İHH Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sarıkurt, Çatalca'da defnedildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:10 Kaynak: AA
İHH Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sarıkurt, Çatalca'da defnedildi.
Fatih Camisinde kılınan cenaze namazına Sarıkurt'un ailesi, yakınları, İHH çalışanları ve gönüllüleri katıldı.
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Sarıkurt'un yardımsever yönünü anlatarak Libya'daki çalışmalarından bahsetti.
Sarıkurt'un cenazesi Çatalca İzzettin köyünde toprağa verildi.
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