Son Dakika Haberleri: İHH ve ASİM'den skandal kutlamaya tepki
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İHH ve ASİM'den skandal kutlamaya tepki

6 saat önce

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalışan 2 Türk personelin Halloween (Cadılar Bayramı) kutlamalarında İslam dini ile alay ettiği görüntülere Adana Sivil İnsiyatif Meclisi ve İHH Adana Şubesi tepki gösterdi.

İHH ve ASİM'den skandal kutlamaya tepki, System.String[]

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalışan 2 Türk personelin Halloween (Cadılar Bayramı) kutlamalarında İslam dini ile alay ettiği görüntülere Adana Sivil İnsiyatif Meclisi ve İHH Adana Şubesi tepki gösterdi.


ABD Adana Konsolosluğu'nda çalışan Türk personel C.G. ile C.Y.'nin üzerinde Kabe'nin fotoğrafı ve zemzem suyu şişesini tutarak İslami değerlerle dalga geçtiği görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti. Bu görüntülerin ardından Adana Sivil İnsiyatif Meclisi (ASİM) Başkanı ve İHH Adana Şube Başkanı Mahmut Eraslan, İHH Adana Şubesi Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte basın açıklaması düzenledi.


"Provokasyonların farkındayız"


Görüntüdeki kişilerin amaçlarının Türkiye'deki insanların inandığı değerlere zarar verdiğini belirten Eraslan, "28 Şubatçı kof zihniyetin Mecliste yeniden 'had bildirme' seanslarının, Meclis kürsüsünden ikinci Gezi özlemiyle milletvekillerin ayaklanma tehditleri ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bahane edilerek intihar haberlerinin farkındayız ve bunları kınıyoruz. ABD Adana Konsolosluğu'nda çalışan Cadılar Bayramı'nın ardına sığınarak gerçekleştirdiği provokasyonların farkındayız" diye konuştu.


"Serbest bırakılmaları ödül"


2 çalışanın serbest bırakılmasının yanlış olduğunu söyleyen Mahmut Eraslan, şunları kaydetti:


"Kutsallarımızla alay eden şahısların seviyesiz ve ahlaksız paylaşımların toplumun tüm kesimlerinden tepki gelince ABD Büyükelçiliği geri adım atmış ve özür dilemiştir. Dünyaya kan ve gözyaşından başka bir vaadi olmayan emperyalist güçlerin maaşlı elemanları da elbette ki onlardan farklı düşünecek değiller. Milletimiz üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra yetkili ve etkili makamlardadır. Provokatör insanlar gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra serbest bırakılmak suretiyle adeta ödüllendirilmiştir. Gereken bir an önce yapılmalıdır." - ADANA

Amerika Birleşik Devletleri, Adana, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:56 Kaynak: İHA
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