İHH ve Fetih-Der'den İdlib'e yardım konvoyu

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Fetih-Der tarafından Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki kamplarda yaşayan savaş mağduru sivillere gönderilmek üzere 30 araçtan oluşan "Yalnız Değilsiniz" yardım konvoyunun ikincisi sevk edildi.



İHH Suriye Çalışmaları Bab-el Hava Ofisi Sorumlusu Yusuf Tunç, savaş mağduru siviller için 2 bin adet gıda kolisi ve 2 bin koli temiz içme suyunun hazırlandığını söyledi.



Yaptıkları yardımlarla savaş mağduru sivillerin yaralarını sarmak istediklerini belirten Tunç, "Son 1 yılda Suriye rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırıları nedeniyle en az 1 milyon insan Türkiye sınırına yakın bölgelere sığındı. Yanlarında hiçbir ihtiyaç malzemesi getiremeyen siviller, kış mevsiminin de yaklaşmasıyla çok zor günler yaşayacak. Bu nedenle Fetih-Der kurumunun da destekleriyle 30 araçtan oluşan bir yardım konvoyu daha organize ettik" ifadelerini kullandı.



Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ise bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca masum sivilin sessiz çığlıklarına duyarsız kalmamak için bu konvoyu organize ettiklerini belirtti.



Vicdan sahiplerinin bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiğinin altını çizen Bulat, mazlumları yalnız bırakmayan hayırseverlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından yardım konvoyu İdlib ili kırsalındaki kamplara doğru yola çıktı. - HATAY