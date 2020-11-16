Suriye'de 8 bin adet gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika

Suriye'de 8 bin adet gıda kolisi dağıtıldı

16.11.2020 13:27
Suriye'de 8 bin adet gıda kolisi dağıtıldı, System.String[]

Suriye'nin İdlib ve Halep illerinin kırsal kesimlerinde yaşayan sivillere 8 bin adet gıda kolisi dağıtıldı.

Suriye'nin İdlib ve Halep illerinin kırsal kesimlerinde yaşayan sivillere 8 bin adet gıda kolisi dağıtıldı.

İç savaşın sürdüğü Suriye'nin İdlib ve Halep illerinin kırsallarındaki kamplarda yaşayan ailelere Kuveyt IICO (International Islamic Charitable Organization) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından 8 bin adet gıda kolisi dağıtımı yapıldı.

Dağıtılan gıda kolilerinin içerisinde kuru bakliyat, kahvaltılık ürünler, çay, şeker, salça ve sıvı yağ gibi malzemeler bulunuyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, kış mevsiminin yaklaşmasıyla İdlib'teki kamplarda barınan ailelerin yaşamsal ihtiyaçlarının da arttığını söyledi. Tosun, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ve Halep illerinin kırsallarında bulunan kamplarda gıda dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Suriye'de bulunan çadır kent ve kamplarda yaşam koşulları gerçekten çok kötü durumda. Savaşın devam ettiği ülkede asgari yaşam malzemelerini dahi temin etmekte zorlanan milyonlarca insan bulunuyor. Ailelerin gıda ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Kuveyt merkezli IICO kurumunun iş birliğiyle kamplarda 8 bin adet gıda kolisi dağıtımı yaptık. Bu dağıtımımızdan yaklaşık olarak 50 bin sivil faydalandı" dedi.

İdlib'te sivil halkın acil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 milyon insanın bulunduğu İdlib'te kış mevsiminin yaklaşmasıyla ihtiyaçlar giderek artıyor. Özellikle ülkenin çeşitli bölgelerinden İdlib'e tahliye edilen ve kamplara yerleştirilen aileler çok zor günler geçiriyor. Kış gelmeden hazırlıklarımızı tamamlayıp acil durumların oluştuğu ortamlarda insanların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidermek istiyoruz." - HATAY

Suriye'de 8 bin adet gıda kolisi dağıtıldı
Suriye'de 8 bin adet gıda kolisi dağıtıldı
Suriye'de 8 bin adet gıda kolisi dağıtıldı
Suriye'de 8 bin adet gıda kolisi dağıtıldı
Suriye'de 8 bin adet gıda kolisi dağıtıldı

İnsani Yardım Vakfı, Kuveyt, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suriye'de 8 bin adet gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika


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