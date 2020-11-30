İHH ve Türkiye'deki Sudan toplumundan Sudan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek - Son Dakika

İHH ve Türkiye'deki Sudan toplumundan Sudan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek

30.11.2020 21:15
İHH ve Türkiye'deki Sudan toplumundan Sudan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türkiye'deki Sudan toplumu, Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Sudan Türkiye Mezunları Derneği iş birliğinde Sudan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek amacıyla toplanan koruyucu malzemeler Sudan'a ulaştı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türkiye'deki Sudan toplumu, Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Sudan Türkiye Mezunları Derneği iş birliğinde Sudan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek amacıyla toplanan koruyucu malzemeler Sudan'a ulaştı.

Kampanya kapsamında maske, koruyucu gözlük, önlük ve siperlik gibi 64 bin kalem malzeme Sudan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İsam Hasan Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kovid-19 malzeme desteği tam zamanında geldi. Katkı sunanlara, Türk devleti ve halkına teşekkür ediyorum." ifadesini kulandı.

Sudan Türkiye Mezunları Derneği Genel Sekreteri Yasir Davud da "Bu kıymetli girişim, Türkiye'deki dostlarımız, Sudanlı öğrencilerimiz ve Sudan toplumundan geldi. Sudan'dan sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelesine destek amacıyla başlattığımız girişimimiz devam edecek." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 17 bin 726'ya çıktığı Sudan'da, şu ana kadar bin 241 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan hükümeti, havaların serinlemesi ve vakaların artış göstermesi nedeniyle okulları tatil etmiş, iş yerlerinde personel sayısının yarıya indirilmesi, toplu faaliyetlerin yasaklanması ve kapalı yerlerde maske zorunluluğu getirmişti.

İnsani Yardım Vakfı, Türkiye, Sudan, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH ve Türkiye'deki Sudan toplumundan Sudan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek - Son Dakika


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